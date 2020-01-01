"الفجر الفني" يكشف تفاصيل تعاون كاميليا ورد مع الشاعر رمضان محمد في أغنية جديدة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
كشف الشاعر الغنائي رمضان محمد، النقاب عن أعماله الجديدة التي يستعد لها، ومنها أغنية تحمل اسم "ليلة" مع الفنانة كاميليا ورد.

وقال لـ "الفجر الفني": " قمت بعمل أغنية تُسمى "ليلة" وهي غناء كاميليا ورد، وقمنا بتصوير الأغنية عن طريق الفيديو كليب، وهي من ألحان محمد عبيه وتوزيع أمين عرابى وتنفيذ أمير محروس".

وأضاف: "رمضان قائلاً: "الأغنية تنتمي لنوعية الأغاني الهاوس، وأتمنى أن يُعجب بها الجمهور".

يذكر أن الشاعر رمضان محمد يتعاون مع النجم تامر حسني، في ألبوم الجديد بأغنية تحمل اسم "أنت لوحدك" وهي من ألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة، ومن المقرر أن يتم طرحه مع ألبوم بالأيام المقبلة.

قدم الشاعر رمضان محمد العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم كارول سماحة، وآمال ماهر، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، ومصطفى قمر، وسميرة سعيد، ومصطفى حجاج، وسامو زين، وعامر منيب.




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