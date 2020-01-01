محمد سلامة يكشف لـ"الفجر الفني" عن ضيوف شرف مسلسله "الحرامي"

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ينتظر المخرج محمد سلامة حاليًا عرض مسلسله الجديد "الحرامي"، المقرر عرضه يوم 25 يوليو على منصة "شاهد VIP".



وكشف محمد سلامة في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أن الفيلم يضم مجموعة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف وهم أحمد فتحي، توني ماهر، ميرنا جميل، صلاح عبد الله، محمد مهران، منة عرفة، لافتًا أنه يتبقى له اسبوعًا على الانتهاء منه.





والمسلسل مكون من عشر حلقات، ويدور حول حكاية لص غير محترف، يعلق داخل بيت قديم بعد عودة غير متوقعة للأسرة، وفيما ينجح زميله بالهرب، ﯾﻔﺸﻞ ﻫﻮ في اﻟﺨﺮوج ﻟﯿﺒﻘﻰ عالقًل وﻣﺤﺎﺻﺮًا في المنزل.



مسلسل "الحرامي" بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا الرئيس، إخراج محمد سلامة، إنتاج أمير شوقي، فكرة وكتابة أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.