حماية المستهلك: نتواصل التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك يسمح بفترة 14 يوما لاسترداد البضاعة عن طريق التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه على المستهلك إثبات شرائه للسلعة بأي وسيلة للحفاظ على حقوقه.

وقال "سمير"، لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إن أقصى عقوبة تم توقيعها كان على إحدى الشركات ووصلت إلى الحبس عامين.



