انسحاب الدنمارك من استضافة بطولة العالم للجمباز

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
انسحب الاتحاد الدنماركي للجمباز، من استضافة بطولة العالم للجمباز الفني العام المقبل، بسبب التداعيات المالية لوباء كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تستضيف كوبنهاجن النسخة 50 من البطولة في الفترة بين 18 و24 أكتوبر 2021 بعد شهرين من انتهاء أولمبياد طوكيو التي تأجلت للعام المقبل.

وعبر الاتحاد الدولي للجمباز في بيان منفصل عن خيبة أمله لقرار الاتحاد الدنماركي، قائلا إنه سيعيد طرح عملية الاستضافة لاختيار دولة منظمة جديدة.

وقال الاتحاد الدولي "أبلغ الاتحاد الدنماركي الاتحاد الدولي بقراره الانسحاب من تنظيم النسخة 50 من بطولة العالم للجمباز الفني.

وأضاف "يعرب الاتحاد الدولي عن خيبة أمله وسيبحث على الفور عواقب هذا القرار وسيعيد طرح عملية الاستضافة".

وسبق للدنمارك تنظيم بطولة العالم للجمباز الفني في 2006.

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