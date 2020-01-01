اتحاد الكرة الإنجليزي يساند احتجاجات اللاعبين ضد التمييز

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساندته لأي لاعب يرغب في الإنحناء على ركبته لمناهضة التمييز، قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر المقبل.

ويرى اتحاد الكرة الإنجليزي أنه من حق أي لاعب أن يختار إذا ما كان يرغب في الإنحناء ومتى يفعل ذلك، ويحق لهم فعل ذلك خلال نهائي كأس الاتحاد على استاد ويمبلي في الأول من أغسطس المقبل، بحسب ماذكرته شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء.

واعتاد لاعبو فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الإنحناء على ركبة واحدة قبل كل مباراة منذ استئناف المسابقة في 17 يونيو الماضي بعد توقف حوالي ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولاقت هذه الخطوة شهرة كبيرة منذ أن قام بها كولين كابرنيك لاعب دوري كرة القدم الأمريكية كاحتجاج على وحشية الشرطة ضد مواطنين من أصول إفريقية في أمريكا.

وقال دوق كامبريدج "سنستغل المباراة النهائية كلحظة للتشجيع على الصحة الذهنية للجميع".

وأضاف "إنه الوقت المناسب تمامًا مع مراعاة ما مررنا به جميعًا مع هذا الوباء. أعتقد أنه سيكون هناك  للأسف الكثير من التداعيات من ذلك في المجتمع وليس فقط في كرة القدم من حيث الصحة العقلية للناسَ".

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