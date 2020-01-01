الإعلامي هشام حداد يكشف لـ"الفجر الفني" عن سر استمرار "لهون وبس"

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أثار الإعلامي اللبناني هشام حداد ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية عبر السوشيال ميديا وذلك بعد عودته بحلقات جديدة من برنامجه الشهير لهون وبس والذي يعرض عبر شاشة lbci اللبنانية، وانتهاء الموسم الخامس منه بنجاح كبير.



وقال الإعلامي هشام حداد في تصريح خاص للفجر الفني إن سر نجاح لهون وبس هو الخلطة الكاملة فيه قائلًا: هي خلطة والنجاح لايتمثل في مجهودي لوحدي بل في المجهودات الجماعية لكل فريق العمل أنا وجاد وإيلي وغيرهم من العناصر المميزة بالبرنامج.



وأضاف هشام حداد قائلًا: العمل الجماعي هو سر النجاح بالبرنامج وهذا هو الصح، لأن إذا تم الاعتماد على شخص واحد لم يتواجد هذا التفاعل والنجاح.



