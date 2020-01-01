الكشف عن صفقة الموسم في الأهلي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أعلن الاعلامي أحمد شوبير ونجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن القلعة الحمراء استقرت على  عودة أحد نجوم فريق الكرة بالنادي الأهلي في الموسم الجديد.


وقال شوبير في برنامجه الاذاعي:” أخيراً فايلر وافق على منح الفرصة لوليد أزارو واستقر على بقاءه داخل صفوف الفريق وعدم رحيله، مشيرا إلى أن السويسري قرر اعادة توظيف أزارو وتغيير بعض فلسفته وطريقة لعبه وذلك سيكون على حساب جيرالدو الذي سيرحل للدوري  البرازيلي”.

ومن ناحية آخرى أكد شوبير في  حديثه إتمام الأهلي صفقة طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب وحسم النادي الأحمر التعاقد مع اللاعب بعد الوصول لاتفاق مالي بين الطرفين.

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