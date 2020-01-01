الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - آرسنال 1 × 1 ليستر سيتي الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:20 م محمد مرعي Advertisements خيم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله علي مواجهة ارسنال وليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وإليكم فيديو الأهداف :- أخبار تهمك تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة) منذ حوالي 4 ساعات بارتوميو يصدم برشلونة بشأن نيمار منذ أقل من نصف ساعة الكشف عن صفقة الموسم في الأهلي منذ ساعة و 15 دقيقة تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير منذ حوالي 6 ساعات تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني منذ 38 دقيقة الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة منذ ساعتين و 49 دقيقة عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي منذ حوالي 5 ساعات شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار" منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. فرجاني ساسي يصطحب صفقة الزمالك الجديدة معه للقاهرة منذ أقل من ساعتين حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو) منذ حوالي 7 ساعات عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء منذ حوالي 6 ساعات "الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة منذ حوالي 15 ساعة تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع منذ أقل من نصف ساعة صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي منذ حوالي 5 ساعات