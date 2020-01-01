أهداف مباراة - آرسنال 1 × 1 ليستر سيتي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
خيم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله علي مواجهة ارسنال وليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وإليكم فيديو الأهداف :-

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