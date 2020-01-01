"الفجر الفني" يكشف تعاون أميمة طالب مع رمضان محمد في "وجع ساعة"

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:38 م
اميمة طالب
اميمة طالب
نادين نجدي





تتعاون الفنانة التونسية أميمة مع الشاعر الغنائى رمضان، في أغنية جديدة تُسمى "وجع ساعة".


وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال الآخير:" أن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، فهي جديدة على أميمة ومختلفة عن جميع الأعمال التي قدمتها من قبل وهي من ألحان أحمد مصطفى وتوزيع الموزع اللبناني عمر الصباغ ".



وأستكمل الشاعر رمضان حديثه قائلاً:" أميمه طالب أول مره تُغنى دراما شعبى، وأتمنى أن تنل الأغنية الإعجاب الجميع" .


يذكر أن الشاعر رمضان محمد يتعاون مع النجم تامر حسني، في ألبوم الجديد بأغنية تحمل اسم "أنت لوحدك" وهي من ألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة، ومن المقرر أن يتم طرحه مع ألبوم بالأيام المقبلة.


قدم الشاعر رمضان محمد العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم كارول سماحة، وآمال ماهر، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، ومصطفى قمر، وسميرة سعيد، ومصطفى حجاج، وسامو زين، وعامر منيب.

أخبار تهمك

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يصطحب صفقة الزمالك الجديدة معه للقاهرة

منذ أقل من ساعتين

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني

منذ 43 دقيقة

صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بارتوميو يصدم برشلونة بشأن نيمار

منذ نصف ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:21 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

09:55 م

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

06:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»