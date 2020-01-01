"الفجر الفني" يكشف تعاون أميمة طالب مع رمضان محمد في "وجع ساعة"

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تتعاون الفنانة التونسية أميمة مع الشاعر الغنائى رمضان، في أغنية جديدة تُسمى "وجع ساعة".





وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال الآخير:" أن الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور، فهي جديدة على أميمة ومختلفة عن جميع الأعمال التي قدمتها من قبل وهي من ألحان أحمد مصطفى وتوزيع الموزع اللبناني عمر الصباغ ".







وأستكمل الشاعر رمضان حديثه قائلاً:" أميمه طالب أول مره تُغنى دراما شعبى، وأتمنى أن تنل الأغنية الإعجاب الجميع" .





يذكر أن الشاعر رمضان محمد يتعاون مع النجم تامر حسني، في ألبوم الجديد بأغنية تحمل اسم "أنت لوحدك" وهي من ألحان محمد جمال، وتوزيع إلهامي دهيمة، ومن المقرر أن يتم طرحه مع ألبوم بالأيام المقبلة.





قدم الشاعر رمضان محمد العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم كارول سماحة، وآمال ماهر، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، ومصطفى قمر، وسميرة سعيد، ومصطفى حجاج، وسامو زين، وعامر منيب.

