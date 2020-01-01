لجنة مواجهة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مواجهة كورونا، أن أرقام إصابات كورونا بدأت في التناقص بعد أن ظلت مستقرة لفترة خلال الفترة الماضية.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، الثلاثاء، أن معظم الحالات تعالج في المنزل في الوقت الحالي ونسب الشفاء بدأت تتضاعف، والنتائج كلها ما زالت مبشرة، ويتم تحليل نسب الوفيات من حيث الأمراض المصاحبة والسن، وهل يتناسب معدل الوفاة مع المعدلات العالمية أم لا.

وواصلت نائب رئيس لجنة مواجهة كورونا: "نحمد الله أنه بعد قرار الفتح لم تحدث انتكاسة وكانت الأمور مستقرة قبل قرار الفتح، وقرار الفتح لم يكن معيارا والمقياس الأساسي كان التزام الناس، عندما قارنا بين الدول التي فتحت والدول التي لم تفتح لم نجد فارقا، ومن المنتظر أن يقل الانخفاض في أعداد الإصابات الفترة المقبلة".

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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