شاهد.. خالد أبوبكر يوجه رسالة لوزير شئون المجالس النيابية

وجه خالد أبوبكر، رسالته المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلًا: "لا اسكت الله لك حسا".





وقال "أبوبكر" خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "يا سيادة الوزير محتاجين نسمع ونعرف ونشوف، قل لنا بنعمل كذا والبرلمان كذا والجلسة القادمة ماذا ستناقش؟، فالوزارة جزء مهم جدًا وتخاطب الجمهور وليس البرلمان والحكومة فقط".

وتابع: "سيادة المستشار لك منا الاحترام والتقدير، ولكننا قد انتظرنا كثيرًا، وأرجوا أن يكون هناك إعداد لشيء ما، أو ظهور معين لمعرفة نشاط الوزارة خلال الأشهر الماضية، والتواصل مع المواطنين وتعريفهم بجهود الوزارة.. خدنا معاك.. ولما يتحدث مستشار جليل ووزير في الحكومة فهذا أمر له ثقل وهيبة، ننتظر أن نسمع منك، عشان نشعر بالعمل.. بالتأكيد أن الوزارة تعمل ولكن دور الإعلام تسليط الضوء على هذا العمل، ونتمنى أن نرى هذا العمل ونعرف عنه الأيام المقبلة".

وزارة شئون المجالس النيابية تنعي الفريق محمد العصار وفي سياق آخر، نعت وزارة شئون المجالس النيابية ببالغ الأسى والحزن فقيد الوطن الفريق محمد سعيد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - الذي وافته المنية أول أمس الاثنين.





وأعرب المستشار علاء فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية - باسمه وكل مستشاريه والعاملين بالوزارة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.





وأضاف "فؤاد"، أن الفقيد قدم لمصر الكثير إبان خدمته بالقوات المسلحة المصرية الباسلة ولدى توليه وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وقد رحل اليوم عن عالمنا تاركًا سجلًا مشرفًا من المواقف الوطنية التي اتخذها خلال الأوقات العصيبة التي مرت بها مصر، وقد دونها التاريخ في صفحاته بأحرف من نور.



