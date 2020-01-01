"التعليم" تزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:30 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
أمنية فوزي
أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، الاتفاق مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على زيادة درجات الرأفة للطلاب على أن تكون 10% من درجات المادة.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنهم سيبحثون مع 27 من موجهي العموم على مستوى الجمهورية في الفيزياء بشأن كل الأسئلة التي وردت بالامتحان.

وتابع نائب وزير التعليم، أن نسبة الحضور في امتحان الثانوية العامة مرتفعة بنسبة 95%، مؤكدًا أن السؤال الصعب سيتم حذفه بشرط عدم إجابة الطلاب عليه.

هذا، وأدى صباح الثلاثاء، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 20192020، في مادة الفيزياء بإجمالي 388 ألف و937 طالب طالبة، ومادة التاريخ بإجمالي 258 ألف و187 طالب طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا. 

وأشار حجازي إلى أنه تم التأكيد على مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) من الطلاب المتأخرين عن تسليمه في موعده المحدد، وتسليمهم إيصال استلام يفيد بذلك، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (19) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("عين شمس" بمحافظة القاهرة، و"أبو المطامير، و"وادي النطرون" بمحافظة "البحيرة"، و"الهرم" و"البدرشين" و"اطفيح" بمحافظة الجيزة، و"فوه" و"دسوق" بكفر الشيخ، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"الباجور" بمحافظة المنوفية، و"شرق الزقازيق" بمحافظة الشرقية، و"نجع حمادي" بقنا، و"شرق المحلة" بمحافظة الغربية، و"سنورس" و"طامية" بمحافظة الفيوم، و"العريش" بمحافظة شمال سيناء)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير. 

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