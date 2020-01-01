محافظ ضمد يستقبل مدير مستشفى المحافظة الجديد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر

استقبل محافظ ضمد سمير بن مسفر الغامدي في مكتبه اليوم، مدير مستشفى ضمد العام الاختصاصي ناصر بن محسن الجعفري، الذي صدر مؤخراً قرار تكليفه بأعمال ومهام وظيفة مدير مستشفى المحافظة.

وقدّم المحافظ التهنئة لمدير مستشفى ضمد، داعياً إلى مضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير الخدمات الصحية المقدمة، وصولاً إلى تقديم أوجه الدعم لمستشفى المحافظة، من الدوائر الحكومية أو عبر مظلة الشراكة المجتمعية بما يحقق رضا وتطلعات المستفيدين منها.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.


وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.


وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.


ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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