تراجع حاد بالبورصة الأمريكية بالختام مع استمرار الموجة التصحيحية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر

واصلت الموجة التصحيحية التى أصابت البورصة الأمريكية فى تخفيض المؤشرات، لتغلق على تراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء لأول مرة بعد 6 جلسات من الصعود.

وقادت أسهم التكنولوجيا خسائر وول ستريت مع تراجع 2 بالمائة لسهم "أمازون" عند الإغلاق.

وتراجع مؤشرا "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" لأول مرة في 6 جلسات، كما هبط "داو جونز" للمرة الأولى في 3 جلسات حيث يراقب المستثمرون تطورات فيروس كورونا في الولايات المتحدة مع ارتفاع عدد الإصابات بالوباء.

وجاءت الخسائر بعد أن حققت "وول ستريت" مكاسب قوية بالأمس حيث ربح "داو جونز" حوالي 460 نقطة مع آمال تعافي الاقتصاد.

ومنحت الحكومة الأمريكية شركة "نوفافاكس" 1.6 مليار دولار لتغطية تكاليف اختبارات وتسويق وتصنيع لقاح محتمل لكورونا في الولايات المتحدة.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بعكس المتوقع خلال مايو/آيار الماضي.

وعند ختام التعاملات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.5 بالمائة أو ما يعادل 396182 نقطة إلى مستوى 25890.1نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.1 بالمائة مسجلا 3145.3 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.9 بالمائة إلى 10343.8 نقطة، ليهبط من مستوى قياسي مرتفع.

وبحلول الساعة 8:13 مساءً بتوقيت جرينتش،، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 96.999.

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