واتفورد يقلب الطاولة على نوريتش بالبريميرليج

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
منحت ركلة خلفية مذهلة من داني ويلبيك، 3 نقاط ثمينة لواتفورد في معركته للنجاة من الهبوط بعد تحويل تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على نوريتش سيتي، في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء.

وسجل ويلبيك، هدفه الأول مع واتفورد منذ انضمامه في بداية الموسم في الدقيقة 56، ليضمن الفوز لفريقه الذي تقدم بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط قبل 4 جولات على النهاية.

وظل نوريتش، الذي تقدم بعد 4 دقائق من البداية عبر إيمليانو بوانديا، في مؤخرة الترتيب، وبات قريبا للغاية من الهبوط.

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واستمر تقدم نوريتش لمدة 6 دقائق فقط قبل أن يدرك كريج دوسون التعادل لواتفورد، ليعود الفريق للمباراة ثم تحقيق الفوز الأول في الدوري منذ إنهاء مسيرة ليفربول بدون خسارة في فبراير/شباط الماضي.

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