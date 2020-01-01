النقد الدولي: مصر استطاعت الوصول للأسواق العالمية

قالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن صندوق النقد الدولي يدعم مصر لمواجهة آثار كورونا على القطاعات المتضررة من أجل استعادة عافيتها مؤكدة أن الاقتصاد المصري قادر على إحداث طفرة في النمو خلال السنوات المقبلة.





وأشارت "راماكريشنان" – في لقاء عبر تطبيق زووم من واشنطن لبرنامج "مساء دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر أظهرت عملية إصلاح وسياسات ساهمت في تقليل الدين العام.





وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن جائحة كورونا أثرت عل كل الدول وبعد انتهائها ربما يمكن السيطرة على الدين العام، موضحة أن مصر أظهرت قدرتها على الوصول للأسواق العالمية ونتوقع بدء تعافي الاقتصاد العالمي وصندوق النقد سيحدث البيانات خلال شهر أكتوبر، مشددة على أن عودة موجات فيروس كورونا قد تؤدي لتراجع الاقتصاد في بعض الدول.



