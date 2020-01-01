النقد الدولي: مصر استطاعت الوصول للأسواق العالمية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:15 ص
أوما راماكريشنان
أوما راماكريشنان
كـسـاب أحـمـد
قالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن صندوق النقد الدولي يدعم مصر لمواجهة آثار كورونا على القطاعات المتضررة من أجل استعادة عافيتها مؤكدة أن الاقتصاد المصري قادر على إحداث طفرة في النمو خلال السنوات المقبلة.

وأشارت "راماكريشنان" – في لقاء عبر تطبيق زووم من واشنطن لبرنامج "مساء دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر أظهرت عملية إصلاح وسياسات ساهمت في تقليل الدين العام.

وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن جائحة كورونا أثرت عل كل الدول وبعد انتهائها ربما يمكن السيطرة على الدين العام، موضحة أن مصر أظهرت قدرتها على الوصول للأسواق العالمية ونتوقع بدء تعافي الاقتصاد العالمي وصندوق النقد سيحدث البيانات خلال شهر أكتوبر، مشددة على أن عودة موجات فيروس كورونا قد تؤدي لتراجع الاقتصاد في بعض الدول.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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