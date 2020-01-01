النقد الدولي: مصر استطاعت الوصول للأسواق العالمية

النقد الدولي: مصر استطاعت الوصول للأسواق العالمية
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:15 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن صندوق النقد الدولي يدعم مصر لمواجهة آثار كورونا على القطاعات المتضررة من أجل استعادة عافيتها مؤكدة أن الاقتصاد المصري قادر على إحداث طفرة في النمو خلال السنوات المقبلة.
وأشارت "راماكريشنان" – في لقاء عبر تطبيق زووم من واشنطن لبرنامج "مساء دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر أظهرت عملية إصلاح وسياسات ساهمت في تقليل الدين العام.
وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن جائحة كورونا أثرت عل كل الدول وبعد انتهائها ربما يمكن السيطرة على الدين العام، موضحة أن مصر أظهرت قدرتها على الوصول للأسواق العالمية ونتوقع بدء تعافي الاقتصاد العالمي وصندوق النقد سيحدث البيانات خلال شهر أكتوبر، مشددة على أن عودة موجات فيروس كورونا قد تؤدي لتراجع الاقتصاد في بعض الدول.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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