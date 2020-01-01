عاجل.. فرجاني ساسي يصطحب صفقة الزمالك الجديدة معه للقاهرة

يصل حمزة المثلوثي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الصفاقسي التونسي، إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة رفقة مواطنه فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك ،من أجل إتمام تعاقده مع القلعة البيضاء.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، بأن المثلوثي سوف يصل رفقة ساسي إلى مصر بعد ان توصل الطرفين إلى إتفاق نهائي لانتقال النجم التونسي إلى صفوف الأبيض.









ومن المقرر أن يعقد المثلوثي جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأبيض، فور وصوله، من أجل التوقيع على العقو وإعلان الصفقة بشكل رسمي.









في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، قبل عودة التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة من خلال المعسكر المغلق، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.







