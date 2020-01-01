آخر تطورات حالة هازارد وموقفه من مباراة ألافيس

اختتم نادي ريال مدريد حصته التدريبية الأولى في المدينة الرياضية فالديبيباس استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم الجمعة المقبل في إطار الأسبوع الخامس والثلاثين بالدوري الإسباني.

وقال الصحفي الموثوق إيدو بيدال بإذاعة ‘‘أوندا ثيرو‘‘ الإسبانية: ‘‘لقد تدرب إيدين هازارد مع المجموعة خلال الجزء الأول فقط من الحصة التدريبية، لكنه لم يشارك في المباريات المُصغرة، وانتهى به الأمر بالعمل بشكل فردي‘‘.

وأضاف بيدال: ‘‘لا يزال هناك شكوك حول مشاركته يوم الجمعة ضد ديبورتيفو ألافيس‘‘.

تجدر الإشارة أن هازارد غاب عن آخر مباراتين لريال مدريد ضد خيتافي وأتلتيك بيلباو كإجراء احترازي من زين الدين زيدان لتجنب تعرض البلجيكي لأي انتكاسة جديدة بعد تلقيه ضربة قوية خلال الفوز على إسبانيول 1-0.