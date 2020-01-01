باك شهير يفوز على دينيزليسبور ويقترب من الدوري التركي

اقترب فريق باشاك شهير خطوة كبيرة من حسم التتويج بلقب الدوري التركي لكرة القدم، عقب فوزه على دينيزليسبور خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري التركي لكرة القدم والتي شهدت تعادل فناربخشة مع جينتشلاربيرليجي 1-1.

وسجل هدفي باشاك شهير إنزو كريفيلي في الدقيقة 65 وادين فيسكا من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط أمام طرابزون سبور الذي يواجه أنطاليا سبور غدا الأربعاء.

وتوقف رصيد دينيزليسبور عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت فناربخشة بمضيفه جينتشلاربيرليجي.

وتقدم جينتشلارلبيرليجي بهدف سجله بوجدان ستانكو في الدقيقة 60 وتعادل إيمري بيلوزوجلو لفناربخشة في الدقيقة 81.

ورفع فناربخشة رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، كما رفع جينتشلاربيرليجي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر.