لهذا السبب.. تامر حسني يوجه الشكر لـ"الفجر الفني" والزميلة نورطلعت

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:52 م
تامر حسني
تامر حسني
الفجر الفني
توجه الفنان تامر حسني بالشكر لموقع "الفجر الفني" وللزميلة الصحفية نور طلعت بعد سرعتهم في التواصل معه للإطمئنان على صحته ونفيهم لشائعة إصابته بفيروس كورونا، وذلك من خلال الستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب تامر حسني :"شكرًا للفجر والصحفية نور طلعت على اهتمامكم".

وقال تامر، مؤخرا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنا بخير يا جماعه الحمدلله ، بس في مواقع مزيفه فاضيه شويه للإشاعات فكل يوم يستلموا حد شويه.

وأضاف:" وعلى فكره مش عيب لو أي حد تعب، واللي يتعب لازم يقول أنه تعبان لحماية الآخرين ، دي امانه قدام ربنا ، حتى لو مش حاسس بأي اعراض.

واختتم حديثه قائلا: "ربنا يشفي الجميع و يصلح حالنا اللهم آمين". 

وكانت تردد في الساعات الماضية، إصابة الفنان تامر حسني، بفيرس كورونا، حيث نشرت إحدى صفحات  مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل "لوجو" خاص بإحدى المواقع الإخبارية  خبر يفيد إصابه حسني، بالفيروس مما جعل الخبر أن ينتشر في  عدد من المواقع الإخبارية.

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