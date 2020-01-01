محمد الشرنوبي لـ"الفجر الفني": تجربتي في "لية لأ" طورتني بشكل كبير ..وهناك مفاجآت كثيرة "حوار"

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*تجربة "لية لأ" طورتني بشكل كبير ونقلة في مشواري الفني.





*هناك أوجه تشابه بين شخصيتي وبين شخصية "حسين".





*أنا أؤيد فكرة استقلال الإنسان بصفة عامة.





*هناك مفاجآت استعد لها خلال الفترة المقبلة.



*تمنيت الوقوف أمام الراحلة سعاد حسني.



*من أكثر نقاط القوة أن المسلسل اتعرض خارج السباق الرمضاني.





بكاريزما وحضور خاص، استطاع أن يكون شعبية كبيرة بين جمهوره، تألق في الغناء وأيضاً في التمثيل، لفت أنظار الجميع بعد تقديمه شخصية "حسين"، في مسلسل "لية لأ"، حيث جسد دور الرجل الداعم والمساند لحبيبته لتحقيق أحلامها، وهذه من أهم الصفات التى تتمنى أن تجدها الفتيات في فارس أحلامها.







أجري "الفجر الفني" حوارا خاص مع الفنان محمد الشرنوبي، ليحدثنا عن تجربته فى مسلسل "لية لأ"، أوجه الشبه بينه وبين "حسين"، كواليس العمل مع النجمة أمينة خليل، والأعمال الفنية الجديدة التي يستعد لها خلال الفترة المقبلة.





وإلى نص الحوار:





في البداية ..كيف كانت تجربتك فى مسلسل "لية لأ" ..وما الذي حمسك للمشاركة فيه؟



التجربة كانت جيدة جداً وأنا أعتبر هذا العمل بمثابة نقلة في مشواري الفني، فهو طورني بشكل كبير واستفدت منه، والذى حمسنى للمشاركة في العمل هو وجود جميع العوامل المتكاملة في المسلسل من إخراج وكتابة وفريق تمثيل، بالإضافة إلى الشخصية التى أقدمها.





هل يوجد شبه بين شخصيتك في الحقيقة وشخصية "حسين" التى قدمتها؟



هناك أوجه شبه كبير بين شخصيتي وبين شخصية حسين، ظهرت في بعض المواقف لحسين مع "عاليا".







كيف تابعت ردود أفعال الجمهور على المسلسل بشكل عام وشخصيتك بشكل خاص؟





تابعت ردود أفعال الناس من خلال الشارع المصري، وكذلك أيضاً السوشيال ميديا، وسعدت جدا بردود أفعال الناس، فكانت إيجابية وجيدة جدا سواء على المسلسل بشكل عام أو شخصية حسين، والذى أسعدنى أكثر أن المسلسل تم مشاهدته في دول الخليج والناس كانت متابعة المسلسل بشكل كبير وهذا يدل على نجاح المسلسل.





تعليقك على انتقاد الجمهور لتصرف "حسين" تجاه "نانسى"؟





أنا من وجهة نظري أن علاقة نانسي وحسين، كانت من الصعب أن تستمر وخصوصاً أن مشاعر حسين تجاه نانسي اختفت، وتركوا بعض أكثر من مرة، فأنا كنت مقتنع جداً بتصرف حسين، لأن مشاعر الحب ليس بيد الأشخاص ولا نتعامل مع الحب بالعقل.



المسلسل تدور قصته حول استقلال البنات ..هل أنت مؤيد لفكرة استقلال البنات كما ظهرت في المسلسل ؟





أنا أؤيد بشكل عام فكرة استقلال الإنسان سواء ولد أو بنت، لابد أن يكون الإنسان مستقل بذاته، ويستطيع أن يأخذ قراراته بنفسه، ويجرب مايراه مناسب له، ويرسم طريقه لنفسه، دون تدخل الآخرين.





كان هناك كيميا بينك وبين أمينة خليل ..كيف كانت كواليس العمل بينكم ؟





كواليس العمل بشكل عام كانت ممتعة جداً، ومع أمينة خليل بشكل خاص، فكان هناك كيميا بيننا فعلاً، وهذا ظهر في كثير من مشاهدنا في المسلسل، وأنا سعدت جداً بالعمل معاها.



ما رأيك في عرض المسلسل على منصة إلكترونية ..وهل تري أن عرضه على التليفزيون كان أفضل؟





المنصات الإلكترونية من وجهة نظرى إضافة كبيرة للفن بشكل عام، وهتزيد الإنتاج الفترة المقبلة، وهى المستقبل، والمسلسل تم مشاهدته بشكل كبير، والعكس أغلبنا معظم الوقت لا يشاهد التليفزيون ويفضل أن يشاهد على المنصات الإلكترونية، حتى يتجنب الإعلانات، وأيضاً المسلسل سيتم عرضه في التليفزيون، وعرضه على المنصة الأول بمثابة دعاية له.





ما تعليقك على خروج المسلسل من السباق الرمضاني الماضي؟



يعتبر من أكثر نقاط القوة إن المسلسل تم عرضه خارج السباق الرمضاني، لأنه نزل بمفرده دون وجود كثرة من المسلسلات كما في رمضان، وهذا كان فرصة أحلى للمسلسل كي يتم مشاهدته بشكل كبير.