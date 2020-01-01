مبادرات عربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي اعتمادا على الطاقة المتجددة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر

أطلقت الهيئة العربية للطاقة المتجددة خلال اجتماع مكتبها التنفيذي العاشر عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الهيئة وزير الطاقة والتنمية المستدامة في المغرب عزيز رباح، مبادرات لتحقيق التنمية المستدامة اعتمادا على الطاقة المتجددة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي عربيا.


وتضمنت المبادرات مبادرة شامس لتأمين أنظمة الطاقة الشمسية للأسر العفيفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وبرنامج مدير طاقة في الوطن العربي لضمان إدارة ذكيةً للطاقة في المؤسسات العامة والخاصة والشركات والأفراد وإيجاد فرص عمل جديدة وجوائز لتحفيز الباحثين العرب على الإبداع والابتكار.


وركز الاجتماع على تحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي في مجال الطاقة المتجددة وكفاءتها كضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي وتبادل الخبرات وتنسيقها بالاعتماد على الذات, ودمج موضوع الذكاء الاصطناعي مع الطاقة المتجددة والتوصية بإنشاء هيئة عربية للذكاء الاصطناعي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني العربي في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل واعد مشرق للدول العربية.

كما جرى تعميم مبادرة الأجيال الخضراء التي اطلقت بالأردن على باقي الدول العربية من اجل زيادة الوعي والمعرفة بثقافة الأجيال الخضراء التي تعتمد على تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء وحث المزارعين على الاعتماد على أنماط زراعية مبتكرة والتحول إلى الاكتفاء الذاتي واستدامة الموارد من الطاقة المتجددة بالاستفادة من الخبرات المتراكمة في المغرب الشقيق.

وركز الاجتماع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون المشترك مع الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وأهمية معيار ربط حجم الطاقة المتجددة بعدد السكان، وإيجاد شبكة عربية واحدة للكهرباء كخطوة استراتيجية لتحقيق أمن التزود بالطاقة وأمن الإمدادات, وتوقيع اتفاقية تعاون بين الأردن والمغرب الشقيقة في مجالات التدريب الفني والتقني للطاقة المتجددة.

وناقش الاجتماع إنشاء أكاديمية للطاقة المتجددة, وصندوق عربي للطاقة المتجددة برأس مال مليار دولار, وإحداث منصة إلكترونية عبر الإنترنت للمساهمة في نقل تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات بين الدول العربية.
ودعا المشاركون في الاجتماع، وهم أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام ورئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة، ووزير الطاقة والتنمية المستدامة في المغرب عزيز رباح وأمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني وأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية محمد الربيع، إلى تعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات الطاقة المتجددة، وبناء شراكات عربية من اجل نقل تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتبادل الخبرات بين الدول العربية.

أخبار تهمك

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ يوم

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

أعباء على السد العالى.. بيان عاجل من وزارة الري بشأن اجتماع سد النهضة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

06:56 م

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»