ليتشي يفجر مفاجأة ويفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:24 م
الفجر الرياضي
تعرص فريق لاتسيو الإيطالي، لهزيمته الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي، بعدما فرط في تقدمه وخسر أمام ليتشي بنتيجة 1-2، اليوم الثلاثاء، ليواصل ابتعاده عن يوفنتوس متصدر الترتيب.
تقدم لاتسيو بهدف سجله فيليبي كايسيدو في الدقيقة الخامسة، وتعادل خوما باباكار لصالح ليتشي في الدقيقة 30، وأضاف فابيو لوتشيوني الهدف الثاني لفريق ليتشي في الدقيقة 47، وأهدر ماركو مانكوسو، ركلة جزاء لصالح ليتشي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
و بهذه النتيجة توقف رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف يوفنتوس، الذي بإمكانه توسيع الفارق عندما يواجه ميلان في وقت لاحق من اليوم، فيما رفع ليتشي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، ليبتعد عن المنطقة المهددة بالبهوط بفارق نقطة وحيدة.