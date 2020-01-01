ليتشي يفجر مفاجأة ويفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تعرص فريق لاتسيو الإيطالي، لهزيمته الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي، بعدما فرط في تقدمه وخسر أمام ليتشي بنتيجة 1-2، اليوم الثلاثاء، ليواصل ابتعاده عن يوفنتوس متصدر الترتيب. 

تقدم لاتسيو بهدف سجله فيليبي كايسيدو في الدقيقة الخامسة، وتعادل خوما باباكار لصالح ليتشي في الدقيقة 30، وأضاف فابيو لوتشيوني الهدف الثاني لفريق ليتشي في الدقيقة 47، وأهدر ماركو مانكوسو، ركلة جزاء لصالح ليتشي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



و بهذه النتيجة توقف رصيد لاتسيو عند 68 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف يوفنتوس، الذي بإمكانه توسيع الفارق عندما يواجه ميلان في وقت لاحق من اليوم، فيما رفع ليتشي رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر، ليبتعد عن المنطقة المهددة بالبهوط بفارق نقطة وحيدة.

أخبار تهمك

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ يوم

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يومين

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 9 ساعات

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

أعباء على السد العالى.. بيان عاجل من وزارة الري بشأن اجتماع سد النهضة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

06:56 م

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»