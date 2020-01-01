جامعة حفر الباطن تعلن أطلاق جائزة التميز بالتعليم الإلكتروني

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر

اعتمد معالي رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، جائزة التميز في مجال التعليم الإلكتروني، التي ستطلقها الجامعة في إطار تعزيز دورها لدعم وتشجيع أفضل الممارسات التعليمية الحديثة لمواكبة المستجدات الحالية والمستقبلية في هذا المجال.


وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن عتيق العنزي، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع ودعم الابتكار والأفكار الحديثة في مجال التعليم الإلكتروني وتنشيط ممارسات التعليم عن بُعد لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق معايير الجودة العالمية، إضافة إلى تشجيع وتحفيز وبث روح التنافسية بين أعضاء هيئة التدريس لإثراء المحتوى الإلكتروني وتحسين مخرجات التعليم.

 

وبين الدكتور العنزي، أن وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية تعمل على تحديد معايير التقديم وفروع الجائزة التي من شأنها أن تساهم في تجويد مستوى التعلم في الجامعة ليواكب التقدم والتطور العالمي.

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