فالنسيا يسقط بلد الوليد 2-1 في مباراة مثيرة بالليجا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
وكالات

نجح فريق فالنسيا، في تحقيق فوزا مثيرا على ضيفه بلد الوليد، بنتيجة (2-1) اليوم الثلاثاء في المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وتقدم ماكسيميليانو جوميز بهدف لفالنسيا في الدقيقة 30، لكن فيكتور جارسيا أدرك التعادل لبلد الوليد بعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

 

ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف البديل الكوري الشاب لي كانج إن هدف الفوز القاتل لفالنسيا.

 

الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 50 نقطة ليتقدم للمركز الثامن وتوقف رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز 13.

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