الصحة المغربية: تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها 47 حالة في مدينة الدار البيضاء، و44 بطنجة، و41 بفاس ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 14607.

وأوضحت الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 240 بعد تسجيل ثلاث وفيات جديدة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 10639 بعد تعافي 466 شخصاً، وأن عدد الحالات المستبعدة بلغ 786 ألفا و722 بعد الكشف المخبري.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,856 مليون إصابة، بينهم أكثر من 543 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,816 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.