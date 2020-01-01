"نيوم" توقع اتفاقية شراكة لمشروع انتاج الهيدروجين وتصديره بـ 5 مليارات دولار

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة " نيوم " اليوم توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي " إير بروداكتس " و" أكوا باور " بقيمة 5 مليارات دولار لبناء منشأة في منطقة نيوم – شمال غرب المملكة - لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة ، وتصديره إلى السوق العالمية ، بغرض توفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت شركة نيوم في بيان صدر اليوم ان المشروع المشترك سيعتمد على تكنولوجيا مثبتة الفعالية وعالمية المستوى، وسيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على أربعة غيغاواط من الطاقة المتجددة المستمدّة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية "thyssenkrupp" ، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية "إير بروداكتس" المثبتة في هذا المجال، وإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية HaldorTopsoe.

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