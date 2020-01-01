محمد محمود عبدالعزيز يغازل محبيه عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:40 م
نجل محمود عبدالعزيز
نجل محمود عبدالعزيز
فايقة محمد عادل
خضع النجم محمد محمود عبدالعزيز لجلسة تصوير جديدة ، حيث غازل جمهوره بمجموعة من الصور من تلك الجلسة .

وظهر محمد بالصور مرتدي ملابس باللون الأسود وعلق علي الصورة قائلاً : أسالكم الدعاء لأبويا ولكل من رحلو عنا.

وحظيت الصور بتفاعل الكثير من محبيه وعلق أحد المتابعين قائلاً : منور ياغالي.

جدير بالذكر أن الفنان محمد محمود عبد العزيز، شارك في مسلسل قيد عائلي في الجزء الاول والثاني، وحقق نجاحًا كبيرًا، و ردود أفعال إيجابية من الجمهور، ومشاهدات عالية بجزئيه، وهو من بطولة كوكبة من النجوم بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، نضال الشافعي، محمد محمود عبد العزيز، مهند حسني، محمد نجاتي، منه فضالي، ميريهان حسين، دينا فؤاد، صبري فواز، أميرة هاني، كارولين عزمي، وتأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، إنتاج شركة فنون مصر.

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