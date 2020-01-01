الأردن تعلن موعد استئناف تحميل النفط الخام العراقي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي عن استئناف تحميل النفط الخام العراقي إلى الاردن خلال اليومين المقبلين.

وكان الجانب العراقي اوقف توريد النفط للاردن بعد تراجع أسعار النفط لاقل من 20 دولارا واصبح غير مجديا بالنسبة لهم.

وقالت إن المفاوضات مع الجانب العراقي خلال الفترة الماضية كانت ايجابية، واثمرت عن استئناف استيراد النفط من العراق.

وكان الاردن والعراق وقعا مذكرة تفاهم في 2006 لتزويد الأردن بنفط خام كركوك منقولا برا بالصهاريج، وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام "برنت" ناقصا 18 دولارا، على أن تتحمل المملكة كلفة النقل بين كركوك والزرقاء.
وبحسب المذكرة الجديدة التي وقعت بين الجانبين في شباط 2019، وهي نسخة طبق الأصل عن المذكرة السابقة باستثناء أن المعادلة السعرية هي أفضل بدولارين فبدلا من 18 دولارا تم الاتفاق على 16 دولارا.

ويستورد الأردن النفط من العراق بموجب مذكرة التفاهم 10 آلاف برميل نفط يومياً، تشكل 7% من احتياجات الأردن.

وبلغت واردات المملكة من نفط العراق منذ انطلاق عملية شحن النفط العراقي إلى المملكة في الخامس من أيلول 2019 وحتى نهاية نيسان الماضي نحو 44ر2 مليون برميل بواقع 10 آلاف برميل يوميا، بحسب تصريحات سابقة للوزيرة زواتي.

يشار إلى ان الصهاريج العراقية تفرغ في الصهاريج الأردنية بالمنطقة الحدودية بين البلدين، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التزاما بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

أخبار تهمك

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ ساعة و 19 دقيقة

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يومين

عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 8 ساعات

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ يوم

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

أعباء على السد العالى.. بيان عاجل من وزارة الري بشأن اجتماع سد النهضة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:55 م

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

06:56 م

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»