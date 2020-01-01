الأردن تعلن موعد استئناف تحميل النفط الخام العراقي

اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي عن استئناف تحميل النفط الخام العراقي إلى الاردن خلال اليومين المقبلين.





وكان الجانب العراقي اوقف توريد النفط للاردن بعد تراجع أسعار النفط لاقل من 20 دولارا واصبح غير مجديا بالنسبة لهم.





وقالت إن المفاوضات مع الجانب العراقي خلال الفترة الماضية كانت ايجابية، واثمرت عن استئناف استيراد النفط من العراق.





وكان الاردن والعراق وقعا مذكرة تفاهم في 2006 لتزويد الأردن بنفط خام كركوك منقولا برا بالصهاريج، وفق تسعيرة تعادل سعر نفط خام "برنت" ناقصا 18 دولارا، على أن تتحمل المملكة كلفة النقل بين كركوك والزرقاء.

وبحسب المذكرة الجديدة التي وقعت بين الجانبين في شباط 2019، وهي نسخة طبق الأصل عن المذكرة السابقة باستثناء أن المعادلة السعرية هي أفضل بدولارين فبدلا من 18 دولارا تم الاتفاق على 16 دولارا.





ويستورد الأردن النفط من العراق بموجب مذكرة التفاهم 10 آلاف برميل نفط يومياً، تشكل 7% من احتياجات الأردن.





وبلغت واردات المملكة من نفط العراق منذ انطلاق عملية شحن النفط العراقي إلى المملكة في الخامس من أيلول 2019 وحتى نهاية نيسان الماضي نحو 44ر2 مليون برميل بواقع 10 آلاف برميل يوميا، بحسب تصريحات سابقة للوزيرة زواتي.





يشار إلى ان الصهاريج العراقية تفرغ في الصهاريج الأردنية بالمنطقة الحدودية بين البلدين، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التزاما بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.