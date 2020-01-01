أحدث ظهور لأحمد فلوكس برفقة علاء عابد عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:32 م
فلوكس
فلوكس
فايقة محمد عادل
شارك النجم أحمد فلوكس جمهوره بصورة جديده له عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام.

وظهر فلوكس بالصورة برفقة علاء عابد ووجه له رسالة قائلاً : لما يكون اللي مربيك راجل متخافش أبداً لأنه ربي راجل وعارف إنك راجل ودايما في ضهرك ، علاء عابد ابويا .

يذكر أن فلوكس تعاقد مؤخرًا ، مع السيناريست محمد الشواف لمسلسله الجديد "زكريا سفينة نوح".

يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

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