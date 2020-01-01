أخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:40 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يسعى النادي الأهلي منذ فترة طويلة لشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي أو تجديد إعارته لمدة موسم أخر مع الفريق.

 

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إلى إدارة النادي أنه يحتاج إلى خدمات رمضان صبحي بشكل كبير في الفريق ويجب شراء عقده بشكل نهائي في أسرع وقت.

 

وتقدم مسئولو القلعة الحمراء بعرض في الأيام القليلة الماضية إلى نادي هيدرسفيلد بقيمة 2.5 مليون دولار لشراء عقد رمضان صبحي ولكن تم رفض هذا العرض.

 

ويريد النادي الإنجليزي الحصول على ما يتراوح بين 7 إلى 8 مليون دولار لبيع عقد صبحي بشكل نهائي ولكن يعتبر هذا مبلغ ضخم بالنسبة للأهلي.

 

وهناك ترحيب من جانب نادي هيدرسفيلد بفكرة بيع رمضان صبحي للأهلي وتخفيض المبلغ المطلوب لبيع اللاعب ولكن بشرط أن يناسب النادي.

 

ويجهز مسئولو الأهلي عرض جديد لتقديمه إلى نادي هيدرسفيلد يصل إلى حوالي 3.6 مليون يورو خلال الأيام القادمة لمحاولة حسم صفقة رمضان صبحي بشكل نهائي.

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