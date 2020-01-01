أول تعليق لـ طبيب رجاء الجداوي بعد شائعة وفاته (فيديو)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الدكتور محمد خالد، الطبيب المعالج للفناة الراحلة رجاء الجداوي، على الشائعة التي انتشرت مؤخرا بشأن وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة، ويتواجد في منزله، والأعراض اختفت تقريبا، وسيتوجه لعمله السبت المقبل.

وأضاف "خالد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ضاحكا: "أحد معارفي بعد انتشار شائعة وفاتي كلمني قالي إنت فين، قولتله باكل مانجا"، متابعا أن من كتب "بوست" وفاتي لن يزود عمري ثانية، أو يأخذ منه ثانية.

وأضاف الطبيب المعالج للفناة الراحلة رجاء الجداوي، أن الفنانة رجاء الجداوي كانت صابرة جدا، ومطيعة في تنفيذ تعليمات الأطباء، وتتعامل بذوق من الجميع، ودائما تقرأ القرآن، وراضية بقضاء الله.

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.
وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.

وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".

يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.

فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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