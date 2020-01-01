كورونا يضرب11 لاعبا في استقلال طهران الإيراني

ذكرت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن 11 من لاعبي نادي استقلال المنافس بالدوري الايراني الممتاز لكرة القدم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.





ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن مستشفى "مسيح دانشوري" للامراض التنفسية في طهران تأكيدها أن نتائج تحاليل فيروس كورونا لـ11 لاعبا في صفوف الاستقلال جاءت إيجابية.





وأوضح المستشفى في بيان اليوم الثلاثاء أنه بناء على طلب إدارة النادي، تم اخضاع 61 شخصا من لاعبي وكوادر الهيئة الادارية والاشرافية للفريق، للفحص بتاريخ الثالث من يوليو الجاري.





وأشار الى أن النتائج ظهرت ايجابية وقد تأكد إصابة 12 شخصا بالعدوى، وهم 11 لاعبا وطبيب الفريق.



