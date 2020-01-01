تشيلسي يفوز على كريستال بالاس بشق الأنفس

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
تقدم فريق تشيلسي مؤقتا إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه كريستال بالاس 3 -2 اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وقص أوليفييه جيرو شريط أهداف المباراة وسجل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 6، ثم ضاعف كريستيان بوليسيتش من تقدم البلوز بهدف ثان في الدقيقة 27.

لكن كريستال بالاس انتفض وعاد في النتيجة بواسطة ويلفريد زاها بحلول الدقيقة 34، وذلك من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ووسط سعي كريستال بالاس نحو تسجيل هدف التعادل، ضاعف تامي أبراهام من تقدم تشيلسي وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 71، قبل أن يقلص أصحاب الأرض النتيجة مرة أخرى عن طريق كريستيان بينتيكي في الدقيقة 72.

وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 60 نقطة محتلًا المركز الثالث بشكل مؤقت، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز ال14.


وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها ابتعد واتفورد خطوة مهمة عن دائرة الهبوط بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب  2- 1.

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