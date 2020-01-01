أعضاء الكونجرس يطالبون بالإسراع في إخراج تركيا من برنامج طائرات إف 35

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
وكالات
طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع مارك أسبر بالإسراع في عملية إخراج تركيا من برنامج طائرات إف 35 المقاتلة.

ويذكر أن أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ما زالت تسمح لبعض الشركات التركية بإنتاج مكونات طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "F-35"، منتهكة قانون الدفاع الذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر.

وكتب السيناتور جيمس لانكفورد، آر أوكلا، وثلاثة آخرون من أعضاء مجلس الشيوخ في خطاب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قائلين: "للأسف، لا يزال المصنعون الأتراك ينتجون ويقدمون المكونات الرئيسية للمقاتلات الأمريكية على الرغم من الحظر القانوني على مثل هذه المشاركة في خط التصنيع في البرنامج".

وتابعوا في رسالتهم: "وزير الدفاع مارك اسبر، نعتقد أن هناك حاجة إلى المزيد من الاستعجال ونأمل أن تسرع العملية لضمان إزالة أكثر سرعة".

وأكد الموقع أن الكونجرس حريص على معاقبة تركيا بعد شرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400، بينما قالت وزارة الدفاع الأمريكية في البداية إنها ستنهي المشاركة التركية في تصنيع المقاتلات "إف ٣٥" في أوائل عام 2020 لتعيد تمديد الموعد النهائي حتى عام 2022.

واتهم أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة وزارة الدفاع بـ"عرقلة جهود بلادنا الدبلوماسية والجيوسياسية للضغط على تركيا لعكس مسارها".

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