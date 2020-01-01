يسرا تنعى وفاة الفريق محمد العصار

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:38 م
العصار
العصار
مي مرسي
نعت الفنانة يسرا،وفاة الفريق محمد سعيد العصار، من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت يسرا قائله: "بقلوب مطمئنة بقضاء الله وبكل حزن بنعي مصر وشعبها في وفاة رجل من أعظم وأوفى رجال مصر، الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي، كان شرف لي أني عرفتك عن قرب واتعلمت منك الكثير... قد كنت وستزال قيمة وقامة لمصر، قدمت ولائك وحبك لوطنك في رحلة كفاح وعمل وتضحية استمرت حتى أخر يوم في عمرك مهما قولت لا يوجد كلام يوفي حقك.. ربنا يلهمنا ويلهم الأسرة جميعا الصبر والسلوان لفراقك".

وكانت رئاسة الجمهورية قد نعت وفاة الفريق محمد سعيد العصار،والذي رحل عن عالمنا مساء أمس الإثنين.

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