بسبب امتحان الفيزياء.. التعليم: "هنلغي السؤال الصعب"
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:10 م
أمنية فوزي
علق الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، على مشاهد بكاء وإغماءات طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة لها مواصفات محددة تقاس فيها جميع المستويات منها ما يقيس الفهم والحفظ.
وتابع "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى، أنه سيتم التباحث مع 27 من موجهي العموم على مستوى الجمهورية في الفيزياء بشأن كل الأسئلة التي وردت بالامتحان.
أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، أن السؤال الصعب الذي لم يجب عليه الطلاب سيتم حذفه وكذلك كل الأسئلة الصعبة في أي مادة.
وأكد حجازي أنه تم تداول بعض الأسئلة وتم ضبط 19 طالبا منهم 10 في مادة الفيزياء و9 في التاريخ، خلال 5 دقائق من توزيع الاسئلة وجميع من يتم ضبطه يتم حرمانه من الامتحان عامين، مؤكدا أن هذا العدد الأكبر منذ بداية الامتحانات.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على زيادة درجات الرأفة بنسبة 10% في الثانوية العامة، حيث تضاف 5 درجات رأفة للمواد التي يصل مجموعها النهائي 60 درجة.
أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 20192020، في مادة الفيزياء بإجمالي 388 ألف و937 طالب طالبة، ومادة التاريخ بإجمالي 258 ألف و187 طالب طالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.
كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.
وأشار حجازي إلى أنه تم التأكيد على مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) من الطلاب المتأخرين عن تسليمه في موعده المحدد، وتسليمهم إيصال استلام يفيد بذلك، والتأكيد على أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر.
وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (19) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("عين شمس" بمحافظة القاهرة، و"أبو المطامير، و"وادي النطرون" بمحافظة "البحيرة"، و"الهرم" و"البدرشين" و"اطفيح" بمحافظة الجيزة، و"فوه" و"دسوق" بكفر الشيخ، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"الباجور" بمحافظة المنوفية، و"شرق الزقازيق" بمحافظة الشرقية، و"نجع حمادي" بقنا، و"شرق المحلة" بمحافظة الغربية، و"سنورس" و"طامية" بمحافظة الفيوم، و"العريش" بمحافظة شمال سيناء)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.
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