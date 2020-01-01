ربنا يصبرك.. حسن شاكوش ينعى وفاة والدة حمادة هلال

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:33 م
والدة حمادة هلال
والدة حمادة هلال
فايقة محمد عادل
نعى مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وفاة والدة الفنان حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام''.

ونشر صورة لحمادة هلال تجمعه بوالداته وعلق : البقاء لله يا حبيبي ربنا يجعلها آخر الأحزان يارب ، ربنا يصبرك.

وكان حمادة هلال قد أعلن عن مرض والدته منذ أيام، من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة له مع مع والدته أثناء أدائهم لمناسك العمرة في المملكة السعودية،وعلق عليها قائلاً:"اسألكم الدعاء،يارب اشفي أمي،يارب ‏اشفى أمي،اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

وفي سياق آخر شيع حمادة هلال جثمان والدته اليوم وتم دفنها بمقابر الرقابة الادارية الخاصة بالأسرة بالعين السخنة والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراعها مع مرض السرطان، ودخولها المستشفى في الأيام الماضية وتدهور حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الآخيرة.

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