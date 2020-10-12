التشكيلة الأساسية لمباراة ميلان ويوفنتوس

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
 أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان، تشكيلة فريقه استعدادًا للمواجهة المنتظرة التي ستجمع ميلان بيوفنتوس، على ملعب سان سيرو، اليوم الثلاثاء، في منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي. 

وشهدت تشكيلة ميلان مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش كلاعب أساسي في هجوم الفريق الأحمر، لأول مرة بعد استئناف النشاط الرياضي وتعافيه من الإصابة.

وجاءت تشكيلة الروسونيري صاحب الأرض كالتالي:

"جيجي دوناروما، كونتي، كاير، رومانيولي، ثيو هيرنانديز، كيسي، بن ناصر، ساليمايكيرس، باكيتا، ريبيتش وإبراهيموفيتش".

وفي المقابل، كشف ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة اليوفي والتي جاءت كالآتي: 

"تشيزني، كوادرادو، بونوتشي، روجاني، دانيلو، بنتانكور، بيانيتش، رابيو، بيرنارديسكي، هيجواين ورونالدو". 

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ميلان ويوفنتوس الدوري الإيطالي الآلاي

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