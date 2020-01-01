أحمد موسى يكشف تخبط وسائل الإعلام التركية والقطرية حول ليبيا (فيديو)







في نفس السياق، قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إن ضرب قاعدة الوطية رسالة إلى تركيا أننا في مواجهة صريحة ضد العدو، موضحًا أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركى بقاعدة الوطية.







وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن هناك معلومات غير مؤكدة عن سقوط عشرات القتلى من الجيش التركى في استهداف قاعدة الوطية.







وأشار إلى أن نجاح الضربة جاءت بسبب توقيتها المهم، لافتًا إلى أن كل المنطقة غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوى.



وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.



وأكد موقع "تركيا الآن" أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت - صباح الأحد، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية.







وقالت مصادر، إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخرًا في قاعدة الوطية من طراز «هوك»، ما أسفر عن تدميرها، وكذلك تدمير 3 رادارات بالكامل. في نفس السياق، قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إن ضرب قاعدة الوطية رسالة إلى تركيا أننا في مواجهة صريحة ضد العدو، موضحًا أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركى بقاعدة الوطية.وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن هناك معلومات غير مؤكدة عن سقوط عشرات القتلى من الجيش التركى في استهداف قاعدة الوطية.وأشار إلى أن نجاح الضربة جاءت بسبب توقيتها المهم، لافتًا إلى أن كل المنطقة غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوى.وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.وأكد موقع "تركيا الآن" أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت - صباح الأحد، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية.وقالت مصادر، إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخرًا في قاعدة الوطية من طراز «هوك»، ما أسفر عن تدميرها، وكذلك تدمير 3 رادارات بالكامل.

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تخبط وسائل الإعلام التركية والقطرية حول ليبيا، قائلًا إن التخبط وإطلاق الشائعات سمة من سمات الإعلام التركي عارضا خبر من قناة تي ار تي يفيد بسقوط قتلى من مرتزقة روسيا على حد وصف الخبر على لسان مصدر عسكري تركي.وتابع "موسى"، خلال ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن القناة عرضت على لسان مصدر آخر بمقتل وإصابة 13 من مرتزقة فاجنر بالضربة الجوية في الجفرة وتبعها الجزيرة بعاجل يؤكد أن قوات الوفاق استهدفت مواقع لمرتزقة فاجنر على حد وصفهم.وأضاف أنه بعد 40 دقيقة نشرت نفس القنوات والمواقع خبر آخر ينفي كل ما تم نشره ولم يتحدث أي فرد في تركيا رغم أنه تم الإعلان عن اجتماع وتصريحات من أردوغان أبو قاعدة مضروبة أو وزير دفاعه.