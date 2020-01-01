أمانة المرأة بمستقبل وطن ملوي تناقش مشاكل المواطنين حول برنامج تكافل وكرامة (صور)

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
نظمت أمانة المرأه بأمانة حزب مستقبل وطن بندر ملوي إجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لبحث مشاكل برنامج تكافل وكرامة التي تواجه سيدات بندر ومركز ملوي، مع إتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء الإجتماع تحت إشراف النائب عمرو غلاب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، والدكتوره أمنية رجب أمينه المرأة بالمنيا، وأحمد محمد أحمد، أمين الحزب ببندر ملوي، وبرأسه فاتن جمعه أمين المرأة، ببندر ملوي، وعصام رشوان، عضو هيئة مكتب الحزب.

اللقاء استهدف مناقشة عدد من المواطنين من لديهم تظلمات ومشاكل من تطبيق برنامج تكافل وكرامة، وتم عرض هذة المعوقات التي تواجه المواطنين بالبرنامج التكافلي على المسؤول بالبرنامج لطرح ما يعانى منه المواطنين عليه، بالإضافة إلى طرح رؤى عديدة من جانب قيادات الحزب والمقترحات التى تساعد على ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي سياق متصل قالت فاتن جمعة، أن ذلك الدور الذي نقوم به هو يُعد واجبًا وطنيًا لابد من القيام به، والهدف الأساسي هو العمل كحلقه وصل بين مشاكل المواطنين والشئون الإجتماعية، والعمل على حل تلك المشاكل وتخفيف الضغط على موظفي الشئون الاجتماعية، وتم تحديد يوم الثلاثاء لمقابلة المواطنين، داخل مقر الحزب، لتلقي الشكاوى.

وعلى جانب أخر، سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الثلاثاء، تجهيزات الزواج لـ 10 فتيات من الأسر الأولى بالرعاية، كما سلم عددا من المستلزمات المنزلية لاربع حالات مقدمة من مؤسسة مصر الخير، وذلك خلال احتفالية نظمتها المؤسسة بالديوان العام للمحافظة.

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن وهدي علي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمنيا وعدد من الجهات المعنية.

أكد المحافظ على تضافر الجهود لرعاية الاسر الاولي بالرعاية في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف حل جميع المشكلات التي تواجه فئات المجتمع المصري والسعي لتوفير حياة كريمة للموطن المصري.

وقدم المحافظ التهانئ للفتيات بحياة زوجية سعيدة، كما أعرب عن خالص الشكر لفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مصر الخير لما تقوم به المؤسسة من جهود لتحسين مستوي الاسر بمحافظة المنيا، وما قدمته من دعم ومساندة لفتيات المحافظة بمراكزها المختلفة، كما أشاد المحافظ بالدور التنموي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام بالمحافظة ومؤسسة مصر الخير على وجه الخصوص.

وثمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي جهود مؤسسة مصر الخير في خدمة المجتمع ورعاية الفئات الأكثر احتياجا بهدف المشاركة في توفير حياة كريمة للمواطن والاسهام في تلبية احتياجاته الأساسية، معربًا عن أمله في المزيد من مشاركة الكثير من المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، لرعاية الفئات المستحقة.
أمانة المرأة بمستقبل وطن ملوي تناقش مشاكل المواطنين حول برنامج تكافل وكرامة (صور)
أمانة المرأة بمستقبل وطن ملوي تناقش مشاكل المواطنين حول برنامج تكافل وكرامة (صور)
أمانة المرأة بمستقبل وطن ملوي تناقش مشاكل المواطنين حول برنامج تكافل وكرامة (صور)
أمانة المرأة بمستقبل وطن ملوي تناقش مشاكل المواطنين حول برنامج تكافل وكرامة (صور)
أمانة المرأة بمستقبل وطن ملوي تناقش مشاكل المواطنين حول برنامج تكافل وكرامة (صور)
أمانة المرأة بمستقبل وطن ملوي تناقش مشاكل المواطنين حول برنامج تكافل وكرامة (صور)
أمانة المرأة بمستقبل وطن ملوي تناقش مشاكل المواطنين حول برنامج تكافل وكرامة (صور)
أمانة المرأة بمستقبل وطن ملوي تناقش مشاكل المواطنين حول برنامج تكافل وكرامة (صور)
أمانة المرأة بمستقبل وطن ملوي تناقش مشاكل المواطنين حول برنامج تكافل وكرامة (صور)
أمانة المرأة بمستقبل وطن ملوي تناقش مشاكل المواطنين حول برنامج تكافل وكرامة (صور)

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