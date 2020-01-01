حصيلة كورونا بين قارات العالم.. تعرف على الدولة الأعلى في أفريقيا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
أوضحت أحدث الإحصائيات على مستوى العالم أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مازالت تتواصل وترتفع، وأعداد الوفيات في زيادة مستمرة، إلا إن أعداد المتعافين أيضا في ازدياد، حيث سجل العالم حتى اليوم 7 يوليو أكثر من 11 مليون و764 ألف شخص إصابة مؤكدة، بينما بلغت حالات التعافي حول العالم 6 مليون و785 ألف حالة شفاء، بينما تخطت حالات الوفاة الـ541 ألف حالة.

وترصد بوابة "الفجر" حصيلة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في قارات العالم في السطور التالية:

- أعداد الإصابات بكورونا في قارة أفريقيا:
وفقًا لوكالة "رويترز" فأنه بحسب الإحصائيات التي صدرت من منظمة الصحة العالمية، فأن عدد الحالات المصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قارة أفريقيا حتى يوم 3 يوليو الماضي، بلغ 416 ألف و63 إصابة، مؤكدة أن جنوب أفريقيا تتصدر أعلى قائمة الإصابات المؤكدة في قارة أفريقيا، حيث تزيد أعداد الإصابات المؤكدة في جنوب أفريقيا عن 159 ألف إصابة.

-أعداد الإصابات بكورونا في قارة أوروبا:
بحسب ما ذكره "فرانس 24" فأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن أكثر القارات تضررا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هي قارة أوروبا، وبحسب أحدث إحصائيات المنظمة، فأن قارة أوروبا سجلت أعداد إصابات مؤكدة بكوفيد 19 حتى يوم 22 يونيو أكثر من 2.5 مليون إصابة، وتتصدر 4 دول في قارة أوروبا أكثر من نصف أعداد الإصابات، وهي: دول روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا. 

- أعداد الإصابات بكورونا في قارة أمريكا الشمالية:
وتأتي قارة أمريكا الشمالية بعد قارة أوروبا مباشرة في أعداد الإصابات، فبحسب أحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتصدر الإصابات في قارة أمريكا الشمالية، حيث بلغت أعداد الإصابات المؤكدة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 2.25 مليون إصابة حتى يوم 22 يونيو الماضي.

-أعداد الإصابات بكورونا في قارة أمريكا الجنوبية:
وتأتي قارة أمريكا اللاتينية في المركز الثالث بعد قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث سجلت قارة أمريكا اللاتينية أكثر من 2 مليون إصابة بكوفيد 19، وتتصدر البرازيل قارة أمريكا اللاتينية في أعداد الإصابات بكوفيد 19، حيث سجلت حتى اليوم الثلاثاء 7 يوليو مليون و626 ألف و71 إصابة مؤكدة بكوفيد 19، وتأتي بعدها بيرو التي سجلت حتى اليوم 7 يوليو 305 ألف و703 إصابة مؤكدة بكوفيد 19.

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