معلومات الطاقة ترفع توقعاتها عن أسعار النفط والإنتاج الأمريكي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
كشف تقرير التوقعات قصير الآجل الصادر عن الوكالة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت تقديراتها لمتوسط سعر "نايمكس" إلى 37.35 دولار للبرميل خلال 2020، بزيادة 6.9 بالمائة عن التوقعات السابقة في يونيو  الماضي.

وتوقعت الوكالة الأمريكية ارتفاع سعر خام "نايمكس" إلى 45.70 دولار للبرميل خلال العام المقبل بزيادة 4.1 بالمائة عن التقديرات السابقة.

كما رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعات سعر الخام القياسي "برنت" بنحو 6.5 بالمائة إلى 40.50 دولار للبرميل خلال 2020.

وبالنسبة للعام المقبل، رفعت الإدارة الأمريكية توقعاتها لخام برنت عند مستوى 49.70 دولار للبرميل بارتفاع 3.8 بالمائة عن التقديرات السابقة.

كما رفعت إدارة معلومات الطاقة إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 11.63 مليون برميل يومياً في 2020، بزيادة 0.6 بالمائة عن تقديرات الشهر الماضي، كما تتوقع أن يصل إلى 11.01 مليون برميل يوميًا بارتفاع 1.6 بالمائة عن التوقعات السابقة في العام المقبل.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.5 بالمائة إلى 43.33 دولاراً للبرميل.

في حين صعد سعر الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أغسطس  بنسبة 0.4 بالمائة إلى 40.79 دولار للبرميل.

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