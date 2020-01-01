محلل سياسي يكشف مفاجأة حول التدخلات التركية في سوريا وليبيا والعراق

قام المدون والمحلل السياسي السعودي البارز، منذر آل الشيخ مبارك، بمهاجمة تركيا مؤكدًا أنها تتبع نفس طريقة إيران في الحروب بالوكالة.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "تركيا مثلها مثل إيران لا بد أن يقاتل أحد عنها بالوكالة فهما أجبن من أن يواجها أحد لولا وجود طابور من الخونة في سوريا أو ليبيا أو العراق".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لتحقيق مطامعه الإقليمية، ويستغل انشغال العالم في الوباء بتعزيز وجوده في المناطق التي يحتلها في ليبيا وسوريا.