آبي أحمد: الاضطرابات لن تعطل ملء سد النهضة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:57 م
آبي أحمد
آبي أحمد
وكالات
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن الاضطرابات السياسية الأخيرة في بلاده لن تعطل خططه لبدء ملء سد النهضة العملاق على النيل الأزرق رغم اعتراضات دولتي المصب مصر والسودان.

واندلعت احتجاجات عنيفة في العاصمة أديس أبابا وإقليم أورومو المحيط بها بعد مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا والذي أشعل توترات اتنية.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 166 شخصاً في صدامات اتنية واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، بحسب آخر حصيلة رسمية أوردتها السلطات نهاية الأسبوع الماضي.

وكان أبي قال الأسبوع الماضي، إن مقتل هاشالو والاضطرابات التي تلته جزء من مؤامرة لإثارة اضطرابات في إثيوبيا بدون أن يوضح ما هي الجهات المتورطة.

لكنه قدم تفاصيل أكثر اليوم الثلاثاء قائلا، إن الاضطرابات ترمي لتعطيل خطط إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وندّد أبي بمحاولة بعض السياسيين المحليين الاستفادة من مقتل هاشالو لإسقاط حكومته.

وقال "لا يمكن أن يصبح المرء في السلطة عبر إسقاط الحكومة وعبر تدمير البلاد وعبر إثارة فوضى اتنية ودينية".

وأضاف، "إذا أصبحت إثيوبيا سوريا، إذا أصبحت إثيوبيا ليبيا، فإن الخسارة ستطاول الجميع".

والإثنين، اعتقلت السلطات الإثيوبية 5 أعضاء كبار في حزب يمثل أورومو أكبر قومية في البلاد في إطار حملة أعقبت الاحتجاجات الأخيرة.

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