عاجل.. أول تعليق من طاهر محمد طاهر بعد انتقاله إلى الأهلي

الحمد لله.

ودخل مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات رسمية مع المقاولون العرب الفترة القادمة لضم طاهر، والذي طلب الحصول على 40 مليون جنية ولكن رفض الأهلي هذه المطالب وتعطلت المفاوضات لوقت قصير.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيادة مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر مع نادي المقاولون بنفسه لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وعقد الخطيب، اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.



