المرصد السوري: 24 قتيلاً في مواجهات جديدة مع تنظيم داعش الإرهابي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
وكالات
المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، استمرار الاشتباكات بوتيرة عنيفة، بين قوات الحكومة السورية وتنظيم داعش في محاور واقعة ضمن مثلث "حلب – حماة – الرقة"، مضيفاً أن المعارك تترافق مع قصف جوي مستمر من قبل الطائرات الروسية لصد الهجوم العنيف، وسط قصف واستهدافات برية بين الجانبين.

ووثق المرصد السوري خسائر بشرية جراء القصف والاشتباكات المتواصلة منذ الأمس، حيث قتل 11 عناصر في الجيش السوري والقوات الموالية له، كما قتل 13 من عناصر من داعش وسط معلومات مؤكدة عن مزيد من القتلى والجرحى بين الجانبين.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019، إلى ما لا يقل عن 601 قتيل من الجيش السوري والمسلحين الموالين له، بالإضافة لـ127 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم داعش في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. 

كما وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة سورية في هجمات التنظيم، فيما وثق المرصد كذلك مقتل 256 من داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهات ليه لأ داعش المرصد السوري أ 24 قتيل

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد قناة الزمالك بشأن احتفالية نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

"رسالة شديدة اللهجة".. بيان عاجل من النائب العام إلى مستخدمي "السوشيال ميديا"

منذ حوالي 21 ساعة

كيف ستكون تشكيلة الأهلي في حضور خليفة محمد صلاح؟.. هجوم مرعب لكل المنافسين

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة الأولى في الطريق.. الهداف يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

منذ 41 دقيقة

صفقة الأهلي المدمرة.. تعرف على أرقام "موليكا" مع مازيمبي

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. الحكومة تدرس فتح الشواطئ في هذا الموعد

منذ يوم

ترحيل صفوت الشريف للسجن في قضية الكسب غير المشروع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ يومين

مفاجأة جديدة في الأهلي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

قوات النظام السوري تقصف ريف دمشق وتشتبك مع داعش

النظام يقصف مواقع داعش ببادية دمشق

"داعش" يشن هجمات على جبهة بطول 30 كلم في ريف دير الزور

11 قتيلا من قوات الأسد بهجوم لداعش بين دير الزور وحمص

القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على مدينة القامشلي السورية

اشتباكات بين عناصر النظام السوري وموالين للأتراك بمنطقة أبو رأسين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

06:56 م

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

05:30 م

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

02:02 م

صالح جمعة يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الأهلي

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»