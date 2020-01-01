شردي: "مصر ليست دولة معتدية.. وهدفها حماية ليبيا"

هاجم الإعلامي محمد مصطفى شردي، القادة الليبيين الذين ساعدوا في دخول تركيا الأراضي الليبية، قائلا: "التاريخ سيذكركم في أسوء محطاته، فأنتم أهنتم ليبيا، وشعب ليبيا".





وأشار "شردي"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن هؤلاء القادة قبلوا أن يأتي شخص تركي يقف على أرض ليبيا، ويقول "عدنا"، ويكون هو الحاكم، مضيفا: "فتحتم بلد عربي على مصراعيها للأجانب".





وعقب على انسحاب القوات التركية من قاعدة الوطية الليبية، قائلا: "القوات الوطية انسحبت من قاعدة الوطية"، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس له أي رغبة في السيطرة على شبر واحد من الأرض الليبية، ومصر ليست دولة معتدية، وهدفها حماية وصون الأراضي الليبية، معلقا: "لو السيسي عايز يسيطر على ليبيا مكنش استنى كل ده".





وفي نفس السياق، قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى، إن ضرب قاعدة الوطية رسالة إلى تركيا أننا في مواجهة صريحة ضد العدو، موضحًا أن هناك أنباء شبه مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركى بقاعدة الوطية.





وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن هناك معلومات غير مؤكدة عن سقوط عشرات القتلى من الجيش التركى في استهداف قاعدة الوطية.





وأشار إلى أن نجاح الضربة جاءت بسبب توقيتها المهم، لافتًا إلى أن كل المنطقة غرب سرت هي منطقة عمليات وحظر جوى.





وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت إنه تم تداول أنباء عن مقتل قائد تركي و6 ضباط آخرين في الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الليبية على قاعدة الوطية.





وأكد موقع "تركيا الآن" أن غارات جوية استهدفت قاعدة الوطية في ليبيا، في ساعة متأخرة من ليل السبت - صباح الأحد، ودمرت منظومة دفاع جوي تركية.



