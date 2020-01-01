إصابة الأب مارتن يني بفيروس كورونا

أعلنت مطرانية الكلدان للكاثوليك في القاهرة، إصابة الأب مارتن يَني، راعي كنيسة الكلدان للكاثوليك بالعاصمة العراقية بغداد بفيروس كورونا المستجد والمعروف بكوفيد 19.





وطالبت المطرانية عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من جموع الشعب المسيحي في مصر والعراق برفع الصلوات والتضرعات أمام الله ليمن علي الكاهن المُصاب بكورونا بالشفاء العاجل.





آخر تطورات كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21238 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 969 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.





وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 76222 حالة من ضمنهم 21238 حالة تم شفاؤها، و3422 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".





في سياق آخر، قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الطاعون مرض قديم جدًا وحتى الآن حصد ما يقرب من 200 مليون حالة وفاة.





وطمأن "عنان"، خلال حواره مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، المواطنين بأن ظهور الطاعون بالصين غير مقلق، منوهًا بأنه منذ عام 2010 وحتى الآن هناك 3 آلاف حالة إصابة بالطاعون في الصين، ولم ينتقل لمصر، وليس هناك ما يدعو للقلق.



