عبد القادر شهيب ينعى الفريق العصار: "كان وطنيا مخلصا"

أكد الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، أنه توجد حالة من الإجماع على الحزن لوفاة الفريق محمد العصار.





وأضاف "شهيب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الفريق العصار كان انسانا ووطنيا مخلصا والجميع يشعر بالحزن لوفاته.





وتابع أنه تعرف عن قرب بالفريق العصار عام 2011 وكانت البداية بجلسة مع الكتاب بحضور أعضاء من المجلس العسكري كان من ضمنهم الفريق العصار.





وروى شهيب موقفا شخصيا مع الفريق العصار عندما اتصل به لتفعيل استقالته من رئاسة تحرير مجلة المصور وحاول الفريق العصار إثناءه عن الاستقالة، ولكن وافق في النهاية على نقل طلبي وتم بالفعل قبول الاستقالة.





وتوفى مساء الاثنين، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد أيام من منحه رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في 26 يونيو من الشهر الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





من هو العصار؟



العصار ولد في 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

وابان ثورة يناير عام 2011، شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو التي انتهت بسقوط حكم الإخوان.

السيسي ينعي العصار



ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفاة "العصار"، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار - وزير الدولة للإنتاج الحربي - والذى وافته المنية اليوم، لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان".

المخابرات تنعي العصار



ونعى جهاز المخابرات العامة ببالغ الحزن والأسى الفريق "العصار"، بعد رحلة طويلة من الكفاح والعمل والتضحية من أجل الوطن رحم الله فقيد الوطن والهمنا جميعا وأهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون جهاز المخابرات العامة المصرية.

القوات المسلحة تنعي العصار